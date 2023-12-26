Количество объявлений в VK Рекламе за год выросло в 15 раз

По данным компании, выручка интернет-магазинов от рекламы выросла в два раза

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Среднемесячное число объявлений в VK Рекламе увеличилось в 15 раз год к году, а выручка интернет-магазинов от рекламы выросла в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Среднемесячное количество объявлений в VK Рекламе выросло в 15 раз год к году. В 2023 году на каждый вложенный рубль в продвижение сайтов платформа сгенерировала в 2,6 раза больше покупок, добавлений товаров в корзину, заявок и других целевых действий. Число продаж в мобильных приложениях выросло в 3,6 раза, а выручка интернет-магазинов от рекламы - в два раза", - говорится в сообщении. Выше всего показатель выручки, сгенерированной интернет-магазинами с помощью VK Рекламы, у маркетплейсов - 8,5 рубля на каждый вложенный рубль.

Количество уникальных рекламных кампаний сайтов росло в течение года в среднем на 62% в месяц, инвестиции бизнеса - на 82%. На платформе продвигается на 70% больше приложений, чем в 2022 году, бюджеты на их рекламу увеличились на 88%, отмечают в сервисе. Активнее всех нарастили количество установок после перехода по объявлениям приложения соцсетей - в 5,2 раза за год.

По данным сервиса, лидеры по инвестициям в продвижение на платформе - компании из электронной коммерции, на втором месте - финансы, третье место делят отдых и развлечения, недвижимость и товары повседневного спроса. Быстрее других наращивают бюджеты на рекламу бизнесы в категориях спорт и недвижимость.

За год бизнес увеличил бюджет на продвижение лид-форм на платформе на 90%. С их помощью пользователи могут оставить в объявлении контакты для заявки на обратную связь, а компании - получить готовых к покупке клиентов. Среднее количество заполненных заявок на одну рекламную кампанию выросло на 75%, сообщили в VK Рекламе.