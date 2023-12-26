В Вологодской области открылся животноводческий комплекс на 685 коров

На эти цели направили 328,4 млн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Животноводческий комплекс на 685 голов с доильным залом начал работу в Верховажском округе Вологодской области. Комплекс состоит из двух коровников на 300 голов каждый, а также родильного отделения на 85 голов, сообщили в региональном правительстве.

"Животноводческий комплекс на 685 голов с доильным залом сдан в эксплуатацию в Верховажском округе. Общая стоимость проекта - 328,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проект реализовали в два этапа, начиная с 2019 года. В 2022 году было закончено строительство коровника на 300 голов с доильным залом. В 2023 году открылся еще один коровник на 300 голов и родильное отделение на 85 голов. Из бюджета Вологодской области выделили господдержку на строительство первой очереди в размере 37,5 млн рублей, строительство второй очереди компенсируют в 2024 году.

"Реализация инвестиционного проекта позволила создать современный объект с использованием новых технологий в молочном скотоводстве: беспривязного содержания коров с современным доильным залом, с обеспечением компьютеризации процессов доения. В здании коровника смонтировано полимерное покрытие кормового стола, установлены автопоилки, автоматические щетки-чесалки. В зоне отдыха животных предусмотрены маты, приготовление и раздача кормосмеси производится смесителем-кормораздатчиком. Кроме того, построены административно-бытовые помещения, санитарно-ветеринарный пропускник", - добавили в пресс-службе.

Колхоз "Нижне-Кулое" - сельскохозяйственное предприятие, реализующее инвестпроект, специализируется на молочном скотоводстве с разведением крупного рогатого скота и является градообразующим предприятием Верховажского округа. Поголовье скота на 1 декабря 2023 года составляет более 1,4 тыс. голов. В 2023 году производство молока увеличилось почти на 20%.