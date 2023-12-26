Путин: РФ уделит внимание расширению расчетов в нацвалютах, председательствуя в СНГ

Президент России отметил, что в 2023 году товарооборот между странами объединения продемонстрировал устойчивый рост и составил $83,7 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества и, в частности, расширению расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% и составил $83,7 млрд", - сказал Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

Президент РФ подчеркнул, что Россия "продолжит работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты". "Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств", - отметил Путин.

Он также пообещал, что Россия в качестве председателя Содружества "в конструктивном ключе будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией".