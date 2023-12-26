В Индии заявили, что начнут переговоры о ЗСТ с ЕАЭС в январе

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар сообщил о договоренности с российской стороной о встрече в начале 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Индия в январе 2024 года начнет переговоры о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, общаясь с представителями индийской диаспоры по итогам встречи в Москве с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"Сегодня, когда я встречался с вице-премьером Мантуровым, мы договорились, что в начале следующего года наши переговорные команды проведут встречу. Поэтому я рассчитываю, что к концу января начнутся переговоры в очном формате", - сказал глава МИД Индии в выступлении, размещенном на его странице в Х (ранее Twitter).

В декабре 2021 года Индия и ЕАЭС завершили предварительные экспертные консультации о формировании зоны свободной торговли, договорившись начать переговоры по заключению соглашения в начале 2022 года. Как отметил Джайшанкар, в последнее время переговоры не проводились "по целому ряду причин". В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.