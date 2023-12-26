Кабмин в целом поддержал проект о регулировании платежей за цифровые подписки

Согласно соответствующему отзыву, правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в целом поддержало проект закона о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок, но с условием доработки замечаний. Официальный отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в документе.

Авторы инициативы поясняли, что на текущий момент некоторые сервисы не предупреждают клиента об очередном платеже, даже если это первое списание после окончания бесплатного периода. Продление же подписки нередко происходит автоматически, без согласия пользователя. Из-за этого люди не успевают вовремя отказаться от услуги.

В новом законопроекте было предложено обязать продавцов за сутки до очередного платежа оповещать потребителя о предстоящем списании. Если деньги списываются без уведомления, сервис будет обязан их вернуть.

Также предусматривается, что поставщик должен оказывать услугу до конца предоплаченного периода, если пользователь отказался от дальнейшего продления подписки. Кроме того, законопроект запрещает продавцу списывать деньги с ранее привязанной к интернет-магазину банковской карты клиента, если он удалил ее с площадки.

Предлагаемый срок вступления поправок в силу - 1 марта 2024 года. Как считают законодатели, это важно для адаптации сервисов к новым требованиям. По этой же причине законопроект пока не предусматривает административной ответственности за нарушение перечисленных норм. Наказание может быть введено позже, по итогам мониторинга.

Позиция кабмина

В правительстве РФ считают, что концепция законопроекта в целом заслуживает внимания. Однако некоторые пункты противоречат действующему законодательству, поэтому должны быть доработаны.

Кроме того, по оценке кабмина, нужно скорректировать отдельные формулировки для исключения правовой неопределенности и оценочных понятий, таких как "регулярное получение", "регулярный доступ", а также с учетом того, что периодические платежи не являются формой безналичных расчетов. Планируется также доработать пункт, связанный с моментом прекращения абонентского договора.

В правительстве особо обратили внимание на то, что к регулированию цифровых подписок нужно подходить аккуратно. "При доработке законопроекта необходимо принять во внимание, что дополнительное регулирование в данной сфере не должно приводить к необоснованному удорожанию стоимости подписок, так как это негативно скажется на интересах потребителей", - подчеркнуто в отзыве.

В кабмине также указали, что сроки вступления нововведений в силу нужно привести в соответствие с положениями федерального закона "Об обязательных требованиях в РФ". Согласно ему, обязательные требования должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования документа, если иное не установлено федеральным законом, президентским указом или международным договором.

"Требует дополнительной проработки состав правоотношений, в которых необходимо применять предусмотренную законопроектом процедуру, и содержание такой процедуры", - сказано в отзыве.