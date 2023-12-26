Флотилию судов, доставляющих грузы в Калининград, усилят сухогрузом "Пижма"

За один рейс судно способно перевозить до 3,4 тыс. тонн грузов

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Сухогруз "Пижма" перебазируют из Новороссийска в Балтийск для усиления флотилии компании, обеспечивающей поставку грузов в Калининградскую область по воде на фоне ограничений сухопутной доставки из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Оборонлогистика".

"С целью усиления флотилии "Оборонлогистики", обеспечивающей доставку грузов в Калининградскую область, принято решение о передислокации из Новороссийска в Балтийск сухогруза "Пижма" для дальнейшей работы на контейнерной линии между Санкт-Петербургом и Калининградом", - говорится в сообщении.

"Пижма" за один рейс способна перевозить до 3,4 тыс. тонн любых грузов.

Общий грузооборот области составляет 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - 4 железнодорожных парома, 19 сухогрузов и 2 танкера. Работающие на линии паромы Амбал" и "Балтийск", построенные в 1980-х годах, часто встают на ремонт и, как отмечал губернатор области Антон Алиханов, нужна их замена.

Осенью президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по строительству трех ж/д паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. По словам калининградского губернатора, местом строительства судов предложена верфь "Звезда".

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит в регион ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.