РЖД вывезут в 2024 году из регионов 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении

В холдинге отметили, что соглашения направлены на максимальное обеспечение потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) заключили соглашения о вывозе из регионов в 2024 году около 100 млн тонн угля на экспорт на восток. Об этом сообщил холдинг в своем официальном Telegram-канале.

"РЖД заключили соглашения с регионами о вывозе в 2024 году около 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении", - говорится в сообщении.

Руководствуясь решениями правительства РФ, для обеспечения стабильной работы угольной отрасли и сбалансированности грузовых железнодорожных перевозок РЖД заключили с рядом субъектов пакет соглашений, которые закрепляют основные параметры по вывозу продукции в направлении Дальнего Востока, отмечает компания.

Грузоотправители предъявят к перевозке каменный уголь на экспорт: из Кузбасса - 54,1 млн тонн, из Якутии - 26,3 млн тонн, из Бурятии - 8,5 млн тонн, из Хакасии - 6,5 млн тонн, из Иркутской области - 3,3 млн тонн, из Тывы - 0,65 млн тонн.

В компании отметили, что соглашения направлены на максимальное обеспечение потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом. Документами закреплено поквартальное распределение объемов перевозок в восточном направлении исходя из планов проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.