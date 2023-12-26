В Думу внесли законопроект о запрете продажи бестабачной смеси с никотином более 3,5%

Автор инициативы отметил, что в РФ начали набирать популярность бестабачные смеси для нагревания - кальянные смеси на основе нетабачного сырья "наряду с электронными системами доставки никотина, включая вейпы"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сенатор Совета Федерации Вячеслав Тимченко внес на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий розничную продажу бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Так, статью 19 предложено дополнить новой нормой, согласно которой розничная продажа бестабачной смеси для нагревания при содержании в ней никотина свыше 3,5% запрещается.

По словам автора проекта, в РФ начали набирать популярность бестабачные смеси для нагревания - кальянные смеси на основе нетабачного сырья "наряду с электронными системами доставки никотина, включая вейпы".

В то же время, подчеркивает Тимченко, ничто не препятствует "умышленно добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество "скрытого" никотина". "В отличие от табачной продукции и никотинсодержащих жидкостей, бестабачные смеси не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия", - добавил он.

Принятие инициативы послужит "логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями", уверен разработчик.