Росэнергоатом к концу 2023 года планирует перевыполнить план ФАС России на 3 млрд кВт·ч

По итогам 2023 года планируется выработать не менее 218,8 млрд кВт·ч

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома) планирует к концу текущего года перевыполнить годовое балансовое задание ФАС России по выработке электроэнергии примерно на 3 млрд кВт·ч. По итогам 2023 года планируется выработать не менее 218,8 млрд кВт·ч, сообщил генеральный директор концерна Александр Шутиков газете атомной отрасли "Страна Росатом".

"В этом году мы стремились работать так, чтобы по итогам 2023 года выработка электроэнергии оказалась не ниже 218,8 млрд кВт·ч. И в целом довольно хорошо в течение года продвигались вперед: восемь площадок обеспечили выработку выше своего целевого уровня. К сожалению, трем станциям - Ленинградской, Нововоронежской и Белоярской - планы выполнить не удалось в силу отказов оборудования, которые там произошли", - сообщил Шутиков.

Однако, подчеркнул он, за счет работы других площадок эти потери удалось компенсировать, и годовое балансовое задание ФАС России по выработке электроэнергии Росэнергоатом планирует перевыполнить примерно на 3 млрд кВт·ч. "Теперь важно провести качественный анализ случившихся отказов на трех станциях, чтобы исключить повторение этих проблем в будущем", - отметил гендиректор РЭА.

По его словам, в целом планы на 2024-2026 годы выше тех, которые предполагались в 2022 году. "Наша первая и основная задача неизменна - это безопасное производство электрической энергии. В следующем году, как и в этом, решать ее придется в условиях объективного снижения установленной мощности по генерации в связи с остановом выработавших ресурс энергоблоков. Ставим цель выработать в 2024 году не меньше 218 млрд кВт·ч, что потребует серьезных усилий всех без исключения", - приводит газета слова гендиректора РЭА.

Уникальный ремонт на ПАТЭС

Шутиков впервые рассказал подробности ремонтных работ, которые проводились в 2023 году на плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, г. Певек, Чукотский автономный округ). По проекту замена внутренних устройств парогенераторов (ВУ ПГ) на ПАТЭС должна была выполняться в заводских условиях после того, как оборудование полностью выработает свой ресурс, на это отводилось 12-15 лет. "Но мы, к сожалению, получили проблему при пуске плавучего блока - начиная с первых лет его эксплуатации в парогенераторах начали выходить из строя теплообменные трубки. И уже тогда было решено ремонтировать парогенераторы на месте", - рассказал он. Однако ждать новые ВУ ПГ с завода пришлось бы долго по объективным причинам. В итоге было принято решение о продлении работы Билибинской станции (г. Билибино, Чукотский автономный округ) на три года, до декабря 2025 го, чтобы не лишить Чукотку энергоснабжения, если вдруг что-то пойдет не так. "Во-вторых, провели определенную работу и "нашли" парогенераторы, которые эксплуатировались на одном из кораблей и были практически новыми. Вместе с главным конструктором ОКБМ им. Африкантова (предприятие Росатома) провели цикл испытаний и поняли, что можем использовать их на ПАТЭС", - рассказал Шутиков.

Далее, по его словам, это оборудование было доставлено в Певек. "Была проведена громаднейшая работа, чтобы выполнить замену оборудования на месте. Вплоть до того, что пришлось подвести к ПАТЭС специальный корабль, который мы использовали как грузоподъемный механизм для перемещения оборудования, своих на плавучем блоке нет, он по проекту не предназначен для этого. Причем все необходимое надо было доставить в Певек за одну навигацию. И мы это сделали", - подчеркнул гендиректор Росэнергоатома, добавив, что это стратегически важно для концерна, так как в будущем подобные ремонтные работы можно будет выполнять на плавучих энергоблоках прямо на месте их базирования, не перемещая на заводы. И не придется ставить какие-то замещающие источники энергоснабжения на время таких ремонтов. Не будет перерыва в эксплуатации. "Поэтому я считаю работы на ПАТЭС одним из наших важнейших достижений этого года. Блок мы еще не включили в энергосистему Чукотки, идут испытания турбины, но установка уже работает на мощности", - рассказал Шутиков.

О концерне "Росэнергоатом"

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию. В общей сложности на этих 11 атомных станциях в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт, включая плавучий энергоблок (ПЭБ) ПАТЭС в составе двух реакторных установок.