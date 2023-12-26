Кабмин утвердил индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 2024 года

Согласно постановлению, речь идет о выплатах военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы и гражданам, проходившим военные сборы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2024 года будут проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим, а также сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, уволенным с военной службы и проходившим военные сборы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045 <...> единовременных пособий, установленных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", - говорится, в частности, в документе.

В постановлении отмечается, что речь идет о выплатах военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы и гражданам, проходившим военные сборы. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Также согласно постановлению, индексация касается страховых выплат военнослужащим, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Кроме того, индексируются пособия, установленные частями 3 и 5 ст. 43 закона "О полиции".

Помимо прочего, документ индексирует страховые компенсации участникам добровольческих формирований.