Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля составит 24 млн тонн

Она продлится по 30 июня 2024 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года составит 24 млн тонн. Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 млн тонн", - говорится в документе.

В постановлении правительства также указывается, что тарифная льгота на вывоз за пределы России в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, твердой пшеницы с 15 февраля по 30 июня 2024 года не устанавливается.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ноябре сообщила, что Минсельхоз России определил квоту на экспорт зерна из России в 2024 году в размере 24 млн тонн. В 2022 году размер квоты на экспорт зерна составлял 25,5 млн тонн.