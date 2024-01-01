Закон о НДФЛ для работающих из-за границы вступает в силу

Закон распространяется на сотрудников российских компаний, работающих удаленно, как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. С 1 января 2024 года вступает в силу закон о ставке НДФЛ для работающих из-за границы и порядке уплаты налога. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля 2023 года. Он распространяется на сотрудников российских компаний, работающих удаленно, как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). При удаленной работе сотрудников компаниями сложно проверять, являются ли они российскими налоговыми резидентами, поэтому с 1 января 2024 года вне зависимости от налогового резидентства устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 13% или 15%.

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налог за сотрудника по ставке 13% или 15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию. Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, есть право принять уплаченный налог к зачету (в случае приостановки соглашений нормы продолжат действовать).

От уплаты НДФЛ освобождаются компенсационные выплаты дистанционным работникам на возмещение расходов, связанных с исполнением ими трудовой функции удаленно. При этом устанавливается предел необлагаемых налогом расходов - не более 35 руб. за день дистанционной работы или в размере документально подтвержденных расходов.