Калининград намерен идти к преодолению ограничений Литвы по транзиту в регион

По словам главы региона Антона Алиханова, некоторые предприятия уже начинают покупать грузовые суда

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Калининградская область намерены полностью преодолеть ограничения Литвы по транзиту грузов в регион с основной территории России и обратно через ее территорию. Для этого будут развиваться морские перевозки, заявил губернатор области Антон Алиханов на встрече с предпринимателями региона.

"Нам нужно выйти на такое количество перевозочных мощностей на море, которое нам позволит не зависеть от ограничений. Мы будем идти в сторону полной независимости от решений литовской стороны, хотя для экономики Литвы лучше, чтобы мы этого не делали. В России уже есть достаточное количество судов, если потребуется перевозить весь объем наших грузов морем, и субсидирование морской линии более выгодно России, потому что это рабочие места, транспортные компании в нашей стране. По сути, это мультипликатор, который остается в стране", - приводит слова Алиханов пресс-служба областного правительства.

Губернатор отметил, что отдельные калининградские предприятия начинают покупать грузовые суда и власти региона готовы активно поддерживать такие проекты. Он также обратил внимание на планы строительства для работы на калининградском направлении новых паромов. По его словам, эти суда будут во многом аналогичны уже действующим "Маршалу Василевскому" и "Генералу Черняховскому", но в их конструкции будут учтены замечания грузовладельцев. Например, станет больше кают для пассажиров, зарядок для рефрижераторов.

Калининградская область отделена от основной территории России границами Литвы и Польши. Основной сухопутный транзит грузов в область проходит через Литву. Санкции ограничивают сухопутную транспортировку некоторых товаров - по железной дороге попавшие в списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Морские перевозки являются альтернативой сухопутным маршрутам.

Общий грузооборот области составляет 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 4 железнодорожных парома, 19 сухогрузов и 2 танкера.

Осенью президент Владимир Путин поручил разработать предложения по строительству трех ж/д паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. По словам губернатора, местом строительства судов может стать верфь "Звезда". Ожидается что их проектирование будет завершено в III квартале 2024 года, а суда будут построены к 2028-2029 годам.