В России заработала программа долгосрочных сбережений граждан

В рамках программы государство будет софинансировать накопления граждан в течение трех лет

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон о программе долгосрочных сбережений (ПДС) вступил в силу с 1 января 2024 года.

Программа долгосрочных сбережений - это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства, который предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию.

Программа предполагает, что гражданин платит добровольные взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), а фонд инвестирует их, обеспечивая доходность вложений. Выплаты можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях - для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством.

Сбережения по программе можно будет наследовать (за вычетом уже выплаченного). Исключение - случаи, когда по истечении срока накопления участник начнет получать деньги обратно и выберет вариант с пожизненными выплатами.

Если человек решает использовать свои пенсионные накопления для формирования долгосрочных сбережений, они переводятся на нужный счет не позднее 31 марта следующего года. При этом дальнейший их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен.

Государственная поддержка

В рамках программы государство будет софинансировать накопления граждан в течение трех лет. Это распространяется на граждан, которые заключат договор в 2024-2026 годах и уплатят в виде взносов не менее 2 тыс. рублей за год. Срок господдержки может быть продлен по решению правительства РФ.

Софинансировать накопления будут за счет федерального бюджета, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином за прошедший год.

Максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса - 36 тыс. рублей в год. Правительство России может устанавливать порядок его расчета, а также механизм перевода средств из федерального бюджета или резерва Социального фонда РФ по обязательному пенсионному страхованию. Кроме того, уточняются максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Функции доверительного управления средствами пенсионных накоплений предлагается возложить на госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ" на постоянной основе. Система гарантирования прав участников пенсионных программ в рамках НПФ будет распространена на договоры долгосрочных сбережений.

Также для участников программы будет доступен возврат НДФЛ до 52 тыс. рублей в год (максимальный возврат будет доступен при вложении 400 тыс. рублей в год и более)

Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ составляет 2,8 млн рублей. Для граждан, принявших решение о переводе пенсионных накоплений в качестве взносов по договору долгосрочных сбережений, а также для людей, получавших стимулирующую поддержку государства, размер гарантий АСВ будет дополнительно увеличен на соответствующую сумму.