Песков: Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана сотрудничество по газу

Пресс-секретарь президента России отметил, что взаимодействие развивается эффективно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана сотрудничество в газовой сфере. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Известия".

"Мы видим, что на полях [саммита СНГ] лидеры Узбекистана и Казахстана обсуждают с Путиным тему сотрудничества в газовой области", - сказал Песков, отметив, что это взаимодействие развивается эффективно.

Он напомнил, что "Газпром" реализовал проекты по реверсу имеющейся старой трубопроводной системы. "Таким образом две республики получают от нас газ", - добавил Песков, подчеркнув, что общение на полях саммита СНГ всегда эффективное и полезное.

Песков отметил, что президент России провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Казахстана и Узбекистана по завершении неформального саммита СНГ.

"По завершении неформального саммита Путин, проводив гостей, провел отдельные двусторонние встречи с президентом Казахстана и с президентом Узбекистана", - сказал он.