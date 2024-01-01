В России вступает в силу новый закон о занятости

Документ вводит или корректирует некоторые понятия, в том числе "занятость", "самозанятость", также уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или безработными

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Основные положения нового закона "О занятости населения в РФ" вступают в силу с 1 января 2024 года. Документ вводит или корректирует некоторые понятия, в том числе "занятость", "самозанятость", также уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или безработными.

Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в РФ" 12 декабря 2023 года. В законе сохраняются действующие нормы о том, что для содействия занятости населения используется единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Оператором такой платформы будет Роструд. Устанавливается, что на платформе в том числе размещается информация о работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также гражданах, стремящихся найти работу.

Устанавливается новый порядок получения статуса безработного. Теперь таковыми будут признаваться люди, ищущие работу, зарегистрированные службами занятости и готовые приступить к ней. Решение о признании гражданина безработным будут принимать ведомства региона, в котором он зарегистрирован. Если органы занятости не смогут предоставить человеку подходящую работу в течение десяти дней с момента регистрации, то он будет считаться безработным с первого дня подачи заявления.

Отдельный акцент сделан на профилактику безработицы. Службы занятости будут помогать не только нетрудоустроенным, но и тем, кто, имея работу, ищет лучшие условия. Особая поддержка будет оказана работникам, находящимся под риском увольнения, предпенсионерам, бывшим участникам специальной военной операции и членам их семей. Кроме того, законом на постоянной основе закрепляются меры, направленные на содействие занятости молодежи. Добавлено финансовое стимулирование работодателей, которые трудоустраивают таких граждан.

Расширен перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа. При подборе будут учитываться не только размер зарплаты, но и опыт, форма занятости, отдаленность рабочего места от места проживания, жизненная ситуация, ограничения по здоровью. Фиксируется размер минимального и максимального пособия по безработице. Предусмотрена его ежегодная индексация.

Нелегальная занятость

В новой редакции закона содержится отдельная глава, направленная на противодействие нелегальной занятости. Под этим понимается работа в нарушение порядка оформления трудовых отношений.

Для противодействия нелегальной занятости правительство РФ утвердит план мероприятий, а также разработает меры борьбы с ней. Органы исполнительной власти в регионах будут создавать межведомственные комиссии, а порядок их формирования установит кабмин.