CMA CGM увеличит количество идущих через Суэцкий канал судов

В компании отметили, что постоянно следят за ситуацией и готовы в случае необходимости скорректировать планы

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Французская транспортная группа CMA CGM намерена увеличить количество грузовых судов, проходящих через Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

"Мы планируем увеличить число судов, проходящих через Суэцкий канал. Мы постоянно следим за ситуацией и готовы в случае необходимости скорректировать наши планы", - отмечается в тексте.

Ранее CMA CGM объявила о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю, однако некоторые суда компании все же прошли через этот регион.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что они будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.