МИД РФ: граждане ЕС с 25 декабря будут оплачивать полную сумму визового сбора в РФ

Согласно заявлению ведомства, льготные условия будут и дальше применяться по отношению к предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам и некоторым другим лицам

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Граждане некоторых стран Европейского союза с 25 декабря при оформлении российских виз будут оплачивать полную сумму визового сбора. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Вслед за контрагентами мы переходим от использования ставок визовых сборов, указанных в упомянутых международных договорах, к тарифу, утвержденному национальным законодательством. Отныне европейцы будут обязаны оплачивать полную сумму визового сбора с учетом надбавок в зависимости от кратности и срочности визы", - сообщили в дипведомстве.

Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом. У России с этими странами заключены международные договоры об упрощенной выдаче виз. Но в 2022 году они фактически были заморожены.

"При этом в отличие от европейцев российская сторона и впредь продолжит частично придерживаться положений упомянутых визовых соглашений в части упрощенных процедур оформления виз и срока их действия для некоторых категорий заявителей из Европы, - указывается в сообщении. - Так, льготные условия будут и дальше применяться по отношению к предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам и ряду других лиц".

"Целью вступившего в силу федерального закона является синхронизация режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время в ЕС, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии", - добавили в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря подписал закон, который отменяет льготы при оформлении российских виз для граждан некоторых европейских стран. Ранее ЕС сначала перестал выдавать визы по упрощенной процедуре отдельным категориям россиян, а потом в целом приостановил соглашения. Россия же ввела ограничения на безвизовый въезд дипломатов из указанных стран, убрала визовые преференции для национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов, членов официальных делегаций.