Сотрудники Минцифры рассказали о своей работе студентам на форуме "Россия"

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев отметил, что ведомство осуществляет свою деятельность в десяти основных направлениях - телеком, медиа, IT-отрасль, ИИ, радио и микроэлектроника, цифровые платформы, цифровые госсервисы, а также облачные технологии и кибербезопасность

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство цифрового развития РФ провело карьерный день для студентов вузов в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ. Представители министерства рассказали о работе министерства, его структуре и о своей деятельности в рамках работы в Минцифры, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, Минцифры осуществляет свою деятельность в десяти основных направлениях - телеком, медиа, IT-отрасль, радио и микроэлектроника, цифровые платформы, цифровые госсервисы, искусственный интеллект, облачные технологии и кибербезопасность. В самом министерстве, по его словам, работает 19 департаментов и 10 заместителей министра, а всего в министерстве работают 695 сотрудников. "Треть [сотрудников] Минцифры - это люди с большим опытом. Больше 10 лет у нас работают 74 человека, от пяти до 10 лет - около 59 человек. При этом от одного года до трех лет в Минцифры работают 209 человек. Есть те, кто пришел совсем недавно: 171 человек пришел к нам меньше года назад", - сказал Шадаев.

Также он рассказал, что в 2021 году на работу в министерство вышло 224 главспециалиста, и на данный момент продолжают работу 110 человек, 42 человека из них перешли в подведы, а 18 получили повышение. Те же, кто уволился, по словам министра, либо перешли в другие ведомства с повышением, либо ушли работать в IT-компании, увеличив зарплату.

Помимо министра перед студентами выступили его заместители Олег Качанов и Сергей Кучушев, директор департамента развития искусственного интеллекта Сергей Сергиенко, начальник отдела развития пользовательских сервисов портала "Госуслуги" Лилия Боглаева и экс-начальник отдела развития систем электронного документооборота в департаменте развития облачных сервисов и управления данными министерства Олеся Ильясова, которые рассказали свои истории трудоустройства в министерство, какие их обязанности и о дальнейших своих планах.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.