В Ульяновской области на развитие проектов планируют направить более 650 млн рублей

Деньги пойдут на реконструкцию и модернизацию оборудования спортивной площадки гимназии, создание современного Дома молодежи с детской художественной школой и завершение ремонта бассейна "Дельфин"

УЛЬЯНОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт атомных реакторов (АО "ГНЦ НИИАР", входит в научный дивизион Госкорпорации "Росатом") в Димитровграде Ульяновской области совместно с правительством региона в 2024-2025 годах реализуют проекты на сумму более 650 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Росатома.

"АО "ГНЦ НИИАР" и Ульяновская область утвердили план реализации совместных проектов на 2024-2025 годы. Подписи под документом поставили директор ГНЦ НИИАР Александр Тузов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Общая сумма финансирования всех проектов нового плана составляет более 650 млн рублей", - говорится в сообщении.

Губернатор Ульяновской области отметил, что в перспективе Димитровград должен стать притягательной исследовательской точкой международного уровня с современной и комфортной инфраструктурой. В планах на 2024 год реконструкция и модернизация оборудования спортивной площадки городской гимназии, которая не ремонтировалась более 30 лет. В течение двух лет также запланировано создание современного комплекса - городского Дома молодежи с детской художественной школой.

Кроме того, будет завершен ремонт бассейна "Дельфин". Еще одно мероприятие двухлетнего плана - решение ситуации, сложившейся в районе Верхнего пруда. Для обеспечения безопасного движения жителей города будет выполнен ремонт гидротехнического сооружения и строительство пешеходного моста через реку Мелекесска. Запланировано создание объектов инженерной инфраструктуры для нового жилого квартала в Димитровграде, а также создание городского информационно-выставочного комплекса на базе научно-культурного центра им. Е. П. Славского, для которого в 2023 году было закуплено мультимедийное оборудование.

В 2019 году между правительством Ульяновской области и Госкорпорацией "Росатом" было заключено соглашение. Согласно документу, налог на прибыль от деятельности АО "ГНЦ НИИАР", уплачиваемый в региональный бюджет, направляется на проекты развития города. Сумма налога на прибыль, которую заплатил НИИАР в 2022 году в бюджет Ульяновской области, составила 1,39 млрд рублей. В 2023 году ориентировочно сумма превысит 1,6 млрд рублей.

О научном центре

АО "ГНЦ НИИАР" (Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов) - крупнейший в России и в мире научно-исследовательский центр, предоставляющий высокотехнологичные услуги по проведению широкого спектра экспериментальных реакторных и послереакторных исследований. Институт является одним из ведущих производителей радиоизотопов, поставщиком широкой номенклатуры радиоизотопной продукции медицинского, промышленного и специального назначения.