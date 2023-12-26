Путин провел встречу с Миллером

Президент РФ и глава "Газпрома" побеседовали в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Я вас поздравляю с результатами работы", - сказал глава государства, выслушав доклад Миллера. Глава "Газпрома" доложил о рекордных поставках газа, в том числе в Китай. "Отлично, поздравляю", - прокомментировал Путин.

Отдельное внимание на встрече было уделено и социальным проектам "Газпрома". "У вас большая спонсорская помощь, по разным каналам разные программы выполняете", - отметил президент. Миллер рассказал, что в этом году в рамках программы "Газпром - детям" построено 115 объектов, был введен уникальный комплекс Академии единоборств в Сириусе. "Уникальный абсолютно [объект]", - оценил Путин. "Я в Кодокане был (руководящая организация дзюдо в Токио - прим. ТАСС), можно сравнить, вы абсолютно правы. И вообще эта [социальная] программа, которая осуществляется "Газпромом", я знаю отклики из регионов - большое вам спасибо", - заключил президент.

Также он поздравил работников газовой отрасли с наступающим Новым годом.

Путин и Миллер побеседовали в Санкт-Петербурге, где глава российского государства в последние два дня принимал участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза.