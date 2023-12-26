"Газпром" нарастил поставки газа в Узбекистан до максимально возможного объема

Компания в полном объеме выполняет заявки на поставку газа в республику, отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в настоящее время поставляет газ в Узбекистан на максимуме от технически возможного объема прокачки по газопроводу "Средняя Азия - Центр", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Узбекистан в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги попросили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. И в настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре месяце вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия - Центр", - сказал он.

"Газпром" в полном объеме выполняет заявки на поставку газа в Узбекистан, отметил Миллер.

В июне 2023 года Узбекистан заключил с "Газпромом" двухлетний договор о покупке газа, объем поставок в сутки составляет 9 млн куб. м, а годовой - почти 2,8 млрд куб. м. Поставки по этому соглашению начались 7 октября 2023 года. При этом горизонт сотрудничества по газу между Россией, Узбекистаном и Казахстаном составляет 15 лет, а договор о долгосрочном сотрудничестве может быть заключен в середине 2024 года, заявлял Миллер. Поставки российского газа реверсом по газопроводу "Средняя Азия - Центр" должны дополнительно вырасти не позднее ноября 2025 года.