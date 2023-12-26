"Газпром" в этом году намерен в 1,5 раза увеличить поставки газа в Китай

В 2025 году поставки газа в КНР составят 38 млрд куб. м, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в этом году увеличит поставки газа в Китай в 1,5 раза, в 2025 году выйдет на контрактные обязательства и поставит 38 млрд куб. м, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году поставки газа в Китай будут в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, а в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 млрд куб. м газа", - сказал он.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Таким образом, в этом году "Газпром" может поставить КНР более 23,2 млрд куб. м газа (план - около 22 млрд куб. м).

Миллер отметил, что сейчас компания поставляет Китаю газ с превышением обязательств. "23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Самые большие объемы мы также в Китай поставляем по суткам сейчас, объемы, которые выше наших контрактных обязательств", - сказал глава "Газпрома".

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. В ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее Миллер.

При этом позднее он заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.