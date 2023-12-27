МИД Абхазии заявил об исправлении неточностей в соглашении по госдаче "Пицунда"

Посол России в республике Михаил Шургалин сказал, что предстоящая ратификация документа будет способствовать развитию отношений двух стран по нарастающей

СУХУМ, 27 декабря. /ТАСС/. Исправления технического характера внесены в межправительственное соглашение "О передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования" путем обмена нотами. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба во вторник.

Речь идет о соглашении по передаче госдачи "Пицунда". Ранее сообщалось, что во второй половине дня 26 декабря у парламента собрались представители оппозиции, общественных организаций и начали бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче в ее нынешнем виде, поскольку, по их мнению, документ противоречит конституции Абхазии. Вопрос ратификации этого соглашения включен в повестку назначенного на среду заседания парламента. Соглашение о передаче в собственность РФ госдачи "Пицунда" было подписано 19 января 2022 года в Москве, в соответствии с ним РФ будут переданы на безвозмездной основе имущественный комплекс государственной дачи "Пицунда", земельный участок в 180 га и прилегающая к нему акватория моря. Согласно указанным в документе географическим координатам, под отчуждаемую территорию подпадает не только территория самой госдачи, но и часть дороги в селе Лдзаа, въезд на курорт Пицунда.

"Мы подвели итоги работы по внесению изменений в соглашение по передаче объекта в Пицунде. Исправления технического характера были внесены путем обмена нотами. Это произошло в соответствии со статьей 79 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Мы внесли исправления, исправленный текст заменяет собой содержащий ошибку текст, и тем самым мы констатируем, что необходимые исправления в данное соглашение были внесены", - сказал Ардзинба.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин сказал, что предстоящая ратификация соглашения "станет очень важным элементом и будет способствовать развитию российско-абхазских отношений по нарастающей". "Данное соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли, территории, на которой находится объект "Пицунда". Территория передается в аренду сроком на 49 лет. В собственность передаются только здания, ремонт и содержание которых должна осуществлять ФСО РФ", - сказал посол России.

Дипломат признал, что "действительно, в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков и границы акватории, изначально были допущены неточности". "Согласно сложившейся международно-правовой практике, технические исправления в международном договоре могут быть оформлены путем обмена дипломатическими нотами, что и было сделано между МИД РФ и МИД Абхазии", - сказал он.

Ранее председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба сказал, что нужно отложить ратификацию соглашения, поскольку в нем есть технические моменты, которые не устраивают.