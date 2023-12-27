Эксперты спрогнозировали прибыль банков России в 2024 году до 3 трлн рублей

По прогнозу рейтингового агентства АКРА, рост кредитного портфеля замедлится и по итогам 2024 года будет находиться в диапазоне 10-15%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам года станет рекордной и может превысить 3,3 трлн рублей, однако в 2024 году несколько факторов может привести к снижению ее объема - при реализации оптимистичного сценария прибыль банков в 2024 году составит около 3 трлн рублей. Об этом сообщается в прогнозе по банковскому сектору на 2024 год рейтингового агентства АКРА.

"По оценкам агентства, чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года превысит 3,3 трлн рублей. На фоне изменяющихся условий АКРА ожидает, что объем чистой прибыли по итогам 2024 года уступит показателю 2023 года и в оптимистичном сценарии достигнет 3 трлн рублей. Рост кредитного портфеля также замедлится и по итогам 2024 года будет находиться в диапазоне 10-15%", - говорится в сообщении.

В агентстве добавляют, что перспектива реализации оптимистичного сценария зависит от того, насколько успешно банки и заемщики справятся с ростом ставок. При этом АКРА ожидает сокращения влияния на прибыль операций с валютой, а также отчислений на создание новых резервов.

Факторы снижения прибыли

АКРА отмечает, что условия развития банковской отрасли постепенно ухудшаются. Повышение ключевой ставки с 7,5% до 16% в 2023 году, по мнению агентства, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%. Кроме того, АКРА считает существенным риск ухудшения качества портфеля в корпоративном сегменте, где достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки.

Еще одним фактором, который начинает негативно влиять на темпы развития банковской отрасли, агентства считает ухудшение условий выдачи кредитов. Чтобы ограничить рост закредитованности населения, Банк России в текущем году ввел повышенные коэффициенты к RWA (суммарные активы банка, взвешенные по уровню кредитного риска) в необеспеченном и ипотечном кредитовании. АКРА также ожидает замедления темпов роста ипотечного портфеля, которые в текущем году превысили 25%, до 13-15% из-за постепенного ограничения использования мер государственной поддержки.

Аналитики отмечают, что сектор по-прежнему устойчив по большинству показателей. Даже на фоне быстрого роста активов в отрасли сохраняется избыток капитала в размере около 5 трлн рублей. Качество портфеля остается стабильным: сектор избежал отложенного из-за реструктуризаций 2022 года роста проблемных кредитов. С учетом высокого уровня устойчивости сектора и способности адаптироваться к быстро происходящим изменениям, АКРА допускает, что новые вызовы подтолкнут кредитные организации к модификации стратегий, что позволит не только ограничить влияние вызовов следующего года на его результаты, но и в отдельных направлениях превзойти показатели 2023 года.