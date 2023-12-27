Аналитики прогнозируют рост международного пассажиропотока Пулково в новогодние праздники

Поток пассажиров может увеличиться на 46%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Международный пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково вырастет на 46% в новогодние праздники по сравнению с праздничным периодом прошлого года. Такой прогноз дает сам аэропорт и сервис Ozon Travel, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Число бронирований отелей на Новый год и праздники уже увеличилось в два раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Кроме того, растет спрос на авиабилеты зарубежных направлений для новогодних путешествий. Аналитики Пулково прогнозируют рост международного пассажиропотока в период праздников на 46% к аналогичному периоду 2022 года", - рассказали в пресс-службе.

Значительно снизившийся в 2022 году сегмент международных перевозок постепенно переориентируется и наращивает объемы на альтернативных направлениях. Так, пассажиропоток между Пулково и аэропортами Турции с начала этого года превысил 1 млн человек, что более чем на 50% больше показателей 2022 года. Основные направления пассажиров в этом году - это страны Средней Азии и курорты Турции и Египта. Еще треть путешественников выбирает мировые транспортные хабы - Стамбул и Дубай. На Азербайджан, Китай, Сербию, Иран, Индию и Монголию приходится до 10% пассажиров, вылетающих за пределы России.

Основной трафик в эти праздники тем не менее даст внутренний пассажиропоток. В число наиболее популярных российских направлений, куда пассажиры отправятся на отдых из Пулково, входят Москва, Калининград, Сочи и Казань.

Отдельно отмечается, что аналитики Ozon Travel выявили тренд на бронирование номеров отелей и гостевых домов в Северной столице и области самими жителями Петербурга: каждое десятое бронирование в праздники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сделано именно петербуржцами.

О пассажиропотоке аэропорта

Петербургский аэропорт Пулково в 2023 году обслужил почти 20 млн пассажиров, впервые опередив московское Домодедово и заняв второе место по общему пассажиропотоку. В прошлом году он находился на третьем месте по общему пассажиропотоку и на втором - по внутреннему.