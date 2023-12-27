Глава "Газпрома" заявил, что Россия прошла первый зимний пик потребления газа

Компания выполнила все заявки и надежно обеспечила потребителей, отметил Алексей Миллер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Россия в декабре прошла первый пик потребления газа в осенне-зимний период, а "Газпром" выполнил все заявки и надежно обеспечил потребителей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Газпром" надежно обеспечивает наших российских потребителей газом в осенне-зимний период. Страна прошла первый зимний пик. Первая половина декабря в зоне Единой системы газоснабжения в России выдалась холодной. Целая неделя была во многих регионах России с аномально холодными температурами. И надо отметить, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил все заявки, все потребности. Мы 8 и 13 декабря поставили из Единой системы газоснабжения нашим потребителям 1 млрд 717 млн куб м газа. Это исторический рекорд за всю историю российской газовой отрасли по объему поставок в ОЗП в декабре месяце", - сказал Миллер.

По его словам, 8 декабря стал самым холодным днем, когда средняя температура по зоне Единой системы газоснабжения опускалась до минус 17 градусов.

"Во многих регионах наблюдались действительно аномальные температуры, потому что минус 17, понятно, это средняя температура. Очень холодно было на Средней Волге, было холодно очень, в частности, в Петербурге, особенно первая декада. Первая декада в Петербурге стала одной из самых холодных за всю историю наблюдений погоды в Петербурге и, конечно же, снабжение огромного мегаполиса. Это, конечно, очень важная и приоритетная загадка, и мы, конечно, надежно обеспечили наших российских потребителей газом", - отметил глава "Газпрома".