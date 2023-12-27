Белоруссия вновь ввела лицензирование вывоза яблок и лука

Эта мера обусловлена необходимостью защиты внутреннего рынка

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии вновь ввели лицензирование вывоза лука и яблок в целях защиты внутреннего рынка. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Установить, что по разовым лицензиям <...> осуществляется вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров согласно приложению, вне зависимости от их происхождения, <...> в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, при помещении их под таможенные процедуры ", - говорится в документе, в приложении к которому указаны лук репчатый и яблоки.

Выдача разовых лицензий производится министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с областными и минским городским исполкомами. В числе оснований для отказа в согласовании вывоза в постановлении среди прочего указывается "несоблюдение <...> соотношения свободных ресурсов в Республике Беларусь и потребности Республики Беларусь по луку репчатому прочему - не менее 80%, яблокам - не менее 30%". Постановление будет действовать в течение трех месяцев после его опубликования.

Ранее белорусские власти неоднократно вводили лицензирование вывоза из страны яблок и лука с целью защиты внутреннего рынка. Последний раз подобные действия предпринимались в феврале 2023 года, ограничения действовали до 30 апреля.