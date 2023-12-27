Иностранные перевозчики смогут бронировать дату и время пересечения границы РФ в 2024 году

Сделать это можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Иностранные автогрузоперевозчики в 2024 году смогут бронировать через государственную информационную систему электронных перевозочных документов дату и время пересечения российской границы в пунктах пропуска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

Со следующего года зарезервировать время проезда через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) можно будет также на портале госуслуг, такая функция будет доступна для граждан РФ.

"В 2024 году отечественные перевозчики смогут бронировать дату и время проезда на портале "Госуслуги", а граждане иностранных государств - в государственной информационной системе электронных перевозочных документов", - отметили в министерстве.

С 1 сентября 2023 года пункты пропуска на российских границах ввели электронную очередь для грузовых машин, система действует на пунктах пропуска Забайкальск на границе с Китаем, Бугристое на границе с Казахстаном и Чернышевское на границе с Литвой. В Минтрансе напомнили, что в качестве пилотных были выбраны наиболее загруженные пункты пропуска, где применение системы бронирования времени пересечения границы грузовиками наиболее актуально.

"За неполные четыре месяца посредством электронной очереди суммарно на трех пунктах пропуска на выезд из России проследовало более 57 тыс. грузовиков. Самым загруженным пунктом пропуска стал погранпереход Бугристое", - рассказали в министерстве, добавив, что в проработке находятся планы по масштабированию этой технологии и на другие МАПП.