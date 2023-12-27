Сельхозпредприятия Камчатки в 2024 году получат на модернизацию около 26 млн рублей

Деньги направят на возмещение затрат по приобретению оборудования для маркировки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Порядка 26 млн рублей выделено Камчатке на модернизацию сельскохозяйственных предприятий из федерального бюджета. Средства будут направлены на возмещение затрат предприятий по приобретению оборудования для маркировки, сообщает пресc-служба краевого правительства.

"Маркировка дает прозрачность при выборе продукции покупателям, когда он приходит в магазин, по кьюар-коду может посмотреть, где произведена продукция, какой ее реальный срок годности и так далее. Потому мы приняли решение подержать товаропроизводителей и компенсировать затраты по приобретению маркировочного оборудования. Порядка 26 млн рублей выделено Камчатке на модернизацию сельскохозяйственных предприятий из федерального бюджета. Это позволит предприятиям не вкладывать затраченную сумму в стоимость продукта для населения", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.