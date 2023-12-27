В Забайкалье пострадавшим от пожаров фермерам в 2023 году выплатили 2,7 млн рублей

Деньги выделили из регионального бюджета

ТАСС, 27 декабря. Власти Забайкальского края выплатили пострадавшим от пожаров фермерам в 2023 году компенсацию за ущерб на общую сумму 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"Владельцам фермерских и личных подсобных хозяйств Забайкалья, пострадавшим весной 2023 года от природных пожаров, из краевого бюджета направили средства на компенсацию ущерба", - говорится в сообщении.

По решению губернатора Забайкалья Александра Осипова получателями бюджетных средств стали шесть владельцев личных подсобных хозяйств из Борзинского района и Ононского округа, а также двое фермеров из Оловяннинского и Забайкальского районов.

Выплаты проводились на основании актов, составленных муниципальными комиссиями. Хозяйствам направили средства за погибшее поголовье сельскохозяйственных животных с обязательством восстановления утраченного поголовья. Кроме того, сельхозтоваропроизводителям компенсировали ущерб за частично пострадавшие и полностью утраченные объекты инфраструктуры.