Владивостокский морской торговый порт достиг рекордного показателя по объемам перевалки

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) по итогам предпоследней недели 2023 года обработал 22 217 TEU (двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), что стало рекордным показателем, равным объемам, которые обрабатывают порты-миллионники. Об этом сообщает пресс-служба ВМТП.

"На сегодняшний день Владивостокский морской торговый порт является лидером в России по контейнерообороту уже четвертый год подряд. По этому показателю мы опережаем ведущие порты страны почти на 40 %. Для центральной части России ВМТП - ворота в страны Юго-Восточной Азии, наш порт обеспечивает стабильный грузооборот со стратегическими международными партнерами. Поэтому мы постоянно работаем над повышением грузооборота. Текущий показатель - 22 тысячи в неделю - служит для нас подтверждением, что ВМТП уже готов стать портом-миллионником", - сообщил управляющий директор порта Николай Ермолаев.

Специалисты добавили, что обработка 22 тысяч TEU была выполнена в рабочем режиме, порт работал без максимальной загрузки складов, все суда принимались без ожидания на рейде. Это стало возможно благодаря планомерной модернизации, проводящейся в ВМТП согласно пятилетней стратегии развития, принятой в 2021 году.