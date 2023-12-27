В АТОР сообщили о максимальной загрузке отелей Подмосковья и Красной поляны на Новый год

Они заполнены на 95-100%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Максимальная загрузка отелей на новогодние праздники внутри России отмечена в Подмосковье и Красной поляне достигает 95-100%, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"Максимальная загрузка в Подмосковье и Красной Поляне - до 95-100%", - сказал он.

Отели Москвы и Санкт-Петербурга заполнены на новогодние праздники до 90%, при этом в центре уже не осталось мест. Туристам доступны варианты в пределах 20-30 минут езды от центра, отметил эксперт. По его словам, размещение в российских отелях на праздники подорожало на 10-20% по сравнению с показателем годом ранее.

Наибольший рост цен отмечен в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в Краснодарском крае и Кавминводах он не превышает 10%.

По оценкам АТОР, турпоток по России на период новогодних праздников вырос на 30% по сравнению с годом ранее. "Россияне соскучились по праздникам и хотят их отметить ярко, необычно. Лидеры спроса на Новый год - Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Кавказские Минеральные воды, Подмосковье", - рассказал Ромашкин.

Он добавил, что Москва за год поднялась с пятого на третье место в рейтинге популярных направлений на Новый год.