Тугнуйский разрез в Бурятии увеличит объем экспорта угля на Восток до 8,5 млн тонн

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /ТАСС/. Тугнуйский угольный разрез (входит в структуру АО "СУЭК") - предприятие, работающее в Бурятии, нарастит экспортные поставки угля с 8,1 млн до 8,5 млн тонн в 2024 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Подписали в Москве с ОАО "РЖД" соглашение по увеличению объема вывоза угля с Тугнуйского угольного разреза. В следующем году экспортный объем вывоза угля на Восток увеличится с 8,1 млн до 8, 5 млн тонн", - написал Цыденов.

Он отметил, что "СУЭК" - крупнейший налогоплательщик в Бурятии, за счет которого в регионе реализуются разные социальные программы, обеспечиваются выплаты зарплат с учетом всех повышений. "Соглашение с ОАО "РЖД" гарантирует также стабильный доход нашего бюджета. Так, общий объем налогов угольного разреза в консолидированный бюджет Республики Бурятия по итогам только этого года составит свыше 6 млрд рублей", - добавил Цыденов.

По данным пресс-службы Тугнуйского угольного разреза, 24 декабря обеспечено досрочное выполнение производственного плана по добыче: предприятие перешагнуло отметку в 14 млн тонн. "До конца декабря коллектив предприятия планирует обеспечить перевыполнение плана по добыче в объеме 310 тыс. тонн угля", - говорится в сообщении.