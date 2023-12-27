Муниципалитетам на Алтае дополнительно выделили 100 млн рублей

БАРНАУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Муниципалитетам Алтайского края дополнительно выделено 100 млн рублей из краевого бюджета после нескольких экстренных ситуаций, в числе которых авария на Рубцовском коллекторе и ураганный ветер, бушевавший в крае в начале декабря. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в Telegram-канале.

"Дополнительно 100 млн рублей дотаций выделено из краевого бюджета нашим муниципалитетам. Это решение связано в том числе с недавними экстренными ситуациями. Так, половина суммы - 50 млн - будет направлена в Рубцовск на начало работ по водоотведению, которые потребовались из-за аварии на городском коллекторе", - написал он.

Также, по словам Томенко, на ликвидацию последствий урагана Барнаулу направят 10,3 млн рублей, а 39,7 млн рублей будут потрачены на обеспечение системы бесперебойного теплоснабжения в Славгороде.

"В целом в этом году мы направили на поддержку муниципалитетов больше 60 млрд рублей. Это касается и плановой работы по улучшению качества жизни во всех наших населенных пунктах, и срочной помощи в чрезвычайных обстоятельствах", - добавил глава региона.