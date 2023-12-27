В Новосибирской области по итогам 2023 года планируют увеличить объем инвестиций на 11,6%

Показатель составит 360 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития Новосибирской области рассчитывает увеличить объем инвестиций в основной капитал на 37,6 млрд рублей в 2023 году по сравнению с 2022 годом, до 360 млрд рублей, сообщил ТАСС глава ведомства Лев Решетников.

"Если уже сложившийся рост 107,2% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года сохранится, по итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал превысит 360 млрд рублей", - сказал министр.

Решетников отметил, что предпосылками для экономического роста стало наличие крупных розничных сетей и оптовых компаний в области, востребованность логистических услуг, расположение региона на пересечении важнейших транспортных путей Сибири и страны. Он добавил, что по итогам 2022 года инвестиции в основной капитал области составили 322,4 млрд рублей. Решетников уточнил, что приток инвестиций ожидается выше первоначального прогноза социально-экономического развития области на 2024 год. Ранее объем инвестиций оценивался на уровне 342,8 млрд рублей.

В январе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Андрей Травников сообщал о том, что инвестиции в экономику региона с 2017 года за пять лет выросли в два раза - до 330 млрд рублей. В течение последних пяти лет Новосибирская область поддерживает высокие темпы социально-экономического развития и по основным показателям превышает среднероссийские цифры в два раза и более.