27 декабря, 04:43

Новак: поставки нефти в Европу в 2023 году не превысят 4-5% объема экспорта РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак. Владимир Смирнов/ ТАСС
Вице-премьер РФ Александр Новак
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Вице-премьер отметил, что основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Индия, а также Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия ожидает, что поставки нефти и нефтепродуктов в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил вице-премьер России Александр Новак.

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По его словам, если раньше в Европу поставлялось совокупно примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема экспорта, то "по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%".

Как отметил Новак, основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия. По словам вице-премьера, раньше в Индию почти не было поставок. Общая доля поставок в эту страну за два года составила около 40%, добавил он. 

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