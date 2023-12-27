Новак: поставки нефти в Европу в 2023 году не превысят 4-5% объема экспорта РФ

Вице-премьер отметил, что основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Индия, а также Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия ожидает, что поставки нефти и нефтепродуктов в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, если раньше в Европу поставлялось совокупно примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема экспорта, то "по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%".

Как отметил Новак, основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия. По словам вице-премьера, раньше в Индию почти не было поставок. Общая доля поставок в эту страну за два года составила около 40%, добавил он.