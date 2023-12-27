Объем международного производства Toyota в 2023 году стал рекордным

В этом году он уже составил 9,23 млн транспортных средств, сказано в отчете корпорации

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Объем международного производства ведущего японского автоконцерна Toyota с января по ноябрь 2023 года достиг рекордных показателей в годовом выражении, говорится в распространенном отчете корпорации.

Отмечается, что в нынешнем году он уже составил 9,23 млн транспортных средств. При этом предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда автоконцерн выпустил 9,05 млн автомобилей.

Кроме того, Toyota в ноябре нынешнего года продемонстрировал рекордный показатель производства в месячном выражении, выпустив 926,5 тыс. транспортных средств.

В прошлом году Toyota вместе с ее дочерними компаниями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн машин.