"Эксмо-АСТ" отметила рост книжного рынка РФ в натуральном объеме впервые за несколько лет

Он увеличился в 2023 году на 5%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Объем российского книжного рынка в денежном и натуральном объемах увеличился в 2023 году на 10% и 5% соответственно. При этом в количестве экземпляров выпущенных книг рынок вырос впервые за последние несколько лет, рассказали ТАСС в издательской группе "Эксмо-АСТ" (входят издательства "Эксмо", АСТ, "Азбука-Аттикус" и другие).

"Согласно предварительным итогам, в 2023 году объем книжного рынка вырос и в денежном, и в натуральном объемах. Рост в деньгах, как и в прошлом году, - 10%, в количестве экземпляров выпущенных книг - около 5%. В 2022 году объем рынка увеличился только в финансовом отношении и связано это было в первую очередь с ростом цен. В течение этого года издателям удавалось успешно сдерживать увеличение стоимости книг, рост цен на книжном рынке не превысил уровень инфляции и составил порядка 7%", - сказали представители издательской группы.

При этом аналитики "Эксмо-АСТ" подчеркивают, что впервые за последние несколько лет книжный рынок вырос в натуральном объеме. Драйверами роста стали маркетплейсы, экранизации и самиздат. Рост продаж в сегменте маркетплейсов составил 31%. В 2023 году по этому каналу продали 75 млн книг, в то время как в прошлом году этот показатель не превышал 57 млн.

"Маркетплейсы оказывают на рынок существенное влияние и в сдерживании цен. Они инвестируют собственные средства для создания выгодного ценового предложения для своих клиентов. В среднем цена на книги в данном канале выросла на 2,1% на фоне общего повышения до 7%", - пояснили собеседники агентства.

Еще одним драйвером книжного рынка в уходящем году стал самиздат. "Благодаря диджитал-авторам, начинающим издаваться в самиздате, появляются новые яркие имена, - пояснили в издательской группе. - В 2023 году впервые рейтинг самых популярных писателей по версии Российской книжной палаты возглавила автор романтической прозы Анна Джейн, сначала получившая большую известность на платформах самиздата. Книги в данном канале продаются дешевле, благодаря чему большое количество читателей имеет возможность ознакомиться с разными произведениями. Впоследствии лояльные читатели становятся ядром аудитории автора, когда его книги начинают издаваться в бумаге".