В Приморье предприятия увеличили годовой вылов рыбы и морепродуктов на 3,5%

Добыча минтая выросла до 510,6 тыс. тонн, иваси - до 96 тыс. тонн

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Вылов водных биоресурсов приморскими рыбодобывающими предприятиями за год вырос на 3,5%, до 800 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Приморские предприятия увеличили вылов водных биоресурсов на 3,5%, до 800 тыс. тонн. В этом году рыбаки сработали "в плюс" по минтаю, иваси, кальмару и крабам. <…> Предприятия Приморского края добыли 801,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, на 27 тыс. тонн больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Добыча минтая увеличилась до 510,6 тыс. тонн, иваси - до 96 тыс. тонн, кальмара и крабов добыто по 30 тыс. тонн. Компании рыбохозяйственного комплекса региона стабильно обеспечивают около 30% объемов добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке, отметили в пресс-службе.