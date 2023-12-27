Новак сообщил о росте энергопотребления в России по итогам года на 4%

По словам вице-премьера, увеличение свидетельствует о росте экономики страны в целом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%. Такую оценку высказал вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Общее потребление электроэнергии выросло на 4% в этом году", - сказал он.

По словам Новака, увеличение энергопотребления свидетельствует о росте экономики страны в целом.

"Это тоже говорит о том, что экономика наша растет, потребление электроэнергии растет, что для энергетиков важно, поскольку одна из основных задач, стоящих перед энергетиками, - это надежное, стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых потребителей, дающее возможность обеспечивать рост экономики", - пояснил вице-премьер.