Получателям пенсий на карту в новогодние праздники выплата придет досрочно

Она поступит в конце декабря, рассказали в Социальном фонде России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россияне, которые должны были получить пенсию на банковские карты в новогодние праздники с 1 по 8 января, получат ее досрочно - 28-29 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.

"На банковские карты для получателей пенсии с 1-го по 8-е число месяца выплата будет осуществлена досрочно - 28-29 декабря 2023 года. Остальным получателям пенсий на банковские карты выплата поступит по стандартному графику в январе 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отделениях "Почты России" выплата пенсий начнется с 3 января 2024 года. График работы можно уточнить в территориальном отделении "Почты России".