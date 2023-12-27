В Иране рассчитывают, что страна станет транспортным хабом благодаря соглашению с ЕАЭС

Как отметил глава Организации гражданской авиации республики Мохаммад Мохаммади-Бахш, у Ирана есть потенциал для развития авиатранспортных отношений со странами союза

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Иран в скором времени станет крупным транспортным хабом благодаря подписанному с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашению о создании зоны свободной торговли. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации исламской республики Мохаммад Мохаммади-Бахш в интервью агентству IRNA.

"Факт наличия у нашей страны доступа к открытым водам предоставляет нам возможность осуществлять перевозку грузов по коридору Север - Юг, и с развитием авиатранспортного сообщения со странами - членами ЕАЭС Иран превратится в крупный транспортный хаб", - сообщил глава ведомства.

Он добавил, что, учитывая геополитическое положение Ирана и опыт грузоперевозок различными видами транспорта, есть большой потенциал для развития авиатранспортных отношений со странами Евразийского экономического союза с целью удовлетворения их потребностей в этой сфере.

25 декабря страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Церемония подписания документа состоялась в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, участие в котором принял президент России Владимир Путин.