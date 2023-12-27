Глава регулятора ФРГ считает, что цены на электроэнергию останутся высокими

При этом, по словам Клауса Мюллера, оптовые цены значительно упали по сравнению с 2022 годом

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер полагает, что цены на электроэнергию для потребителей останутся высокими.

"Оптовые цены на электроэнергию значительно упали по сравнению с 2022 годом", - сказал он газете Rheinische Post. Однако уровень цен, по словам Мюллера, выше, чем до начала конфликта на Украине. "Ничто так быстро не изменится", - подчеркнул глава регулятора. "Время дешевой энергии прошло, по крайней мере, до тех пор, пока мы продолжаем потреблять большие объемы энергии, вырабатываемой традиционным способом", - констатировал он.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия стала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".