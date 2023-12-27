Сбер массово запустил в своих банкоматах функцию приема наличных без карты

По словам старшего вице-президента кредитной организации Татьяны Галкиной, в настоящее время 1,1 млн человек ежемесячно снимают наличные в банкоматах Сбера с помощью приложения "Сбербанк онлайн"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сбербанк массово запустил в своей банкоматной сети функцию приема наличных без использования банковской карты, сообщила журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

"Сбер массово запустил в своих банкоматах функцию, полезную для тех, кто не носит с собой карту. В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения "Сбербанк онлайн", мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты. Речь идет о 98% всего банкоматного парка Сбербанка", - сказала Галкина.

Как пояснили в банке, чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию "Внести через Сбербанк онлайн", отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления и внести деньги в устройство. "На сегодняшний день 1,1 млн человек ежемесячно снимают наличные в банкоматах Сбера с помощью приложения "Сбербанк онлайн", - отметила Галкина.