В Новосибирске в собственность государства вернули машиностроительный завод

Результаты закрытых торгов по продаже имущества ОАО "НПО "Сибсельмаш" признали недействительными

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконной продажу Новосибирского производственного объединения "Сибсельмаш" (НПО "Сибсельмаш"), ранее крупнейшего машиностроительного предприятия региона, а теперь банкрота, компании "Меркас". Завод возвращен в собственность государства, сообщается на сайте "Федресурс".

"Вынесено определение о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО "НПО "Сибсельмаш", организованных конкурсным управляющим Галандиным Сергеем Анатольевичем на электронной торговой площадке "Региональная торговая площадка"; о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного между ООО "НПО" Сибсельмаш" и ООО "Меркас"; о взыскании в доход РФ имущества, полученного ООО "Меркас" по договору купли-продажи (по объединенным заявлениям АО "НПО "Курганприбор" и Министерства промышленности и торговли РФ)", - говорится на сайте "Федресурс".

В 2020 году завод был продан на торгах за 505 млн рублей московской компании. Вторым участником торгов стало научно-производственное объединение (НПО) "Курганприбор", которое по итогам аукциона обратилось в ФАС и арбитражный суд с требованием признать результаты недействительными. В иске компания указала, что победитель не соответствует условиям участия в торгах, среди которых наличие лицензии на разработку или производство вооружения и военной техники. Заявитель попросил суд обязать конкурсного управляющего повторно рассмотреть заявки с ценовым предложением "Курганприбора" в 501,5 млн рублей.

"Сибсельмаш" создан в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" было введено конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей.