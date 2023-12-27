ФАС возбудила дела против двух "дочек" "Лукойла" из-за роста цен на бензин

Компаниям "Лукойл-Центрнефтепродукт" и "Лукойл-Уралнефтепродукт" могут назначить штраф или выдать предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против дочерних предприятий "Лукойла" из-за увеличения цен на бензин Аи-92 и Аи-95 на заправках компании. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Служба отметила, что территориальные органы ФАС возбудили дела против компаний "Лукойл-Центрнефтепродукт" и "Лукойл-Уралнефтепродукт" по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

В ФАС пояснили, что территориальные управления службы выявили увеличение цен на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС "Лукойла", расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. При этом стоимость топлива выросла в период низких биржевых цен.

"В рамках рассмотрения дел будет дана оценка действиям организаций. При установлении факта нарушения закона "О защите конкуренции" компаниям может быть назначен административный штраф или выдано предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в ФАС сообщали ТАСС, что служба запросила у "Лукойл-Уралнефтепродукта" информацию о причинах роста цен на АЗС в Пермском крае и в Свердловской области.