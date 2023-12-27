Новак сообщил, что нефтегазовые доходы РФ в 2023 году составят около 9 трлн рублей

Около 57% от общей экспортной выручки страны пришлось на топливно-энергетический комплекс, добавил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нефтегазовые доходы России по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей. Около 57% от общей экспортной выручки страны пришлось на топливно-энергетический комплекс (ТЭК), сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"ТЭК также стабильно отработав, обеспечил стабильные доходы в бюджет нашей страны, нефтегазовые доходы по оценке Минфина в этом году составят порядка 9 трлн рублей и это примерно уровень 2021 года. <…> Также ТЭК снабжал экономику, обеспечивал ведущую роль в формировании валового внутреннего продукта, более 27%, с точки зрения экспорта - это порядка 57% от общей экспортной выручки всей нашей страны", - сказал он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" отмечал, что федеральный бюджет РФ не увеличил зависимость от нефтегазовых доходов, на них приходится примерно треть поступлений.