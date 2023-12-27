Новак заявил, что российские нефтяники выполняют обязательства по сокращению добычи

Вице-премьер добавил, что квоты распределяются пропорционально общей добыче

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские нефтяные компании выполняют обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, квоты распределяются пропорционально общей добыче, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Безусловно, наши компании выполняют обязательства, при чем добровольно, поскольку это носит характер добровольного участия. Квоты распределяются пропорционально общим объемам добычи в стране. Мы, взяв на себя обязательства, их исполняем для того чтобы обеспечивать стабильную работу нефтяной отрасли и формирования стратегического развития с учетом инвестиций, которые необходимо привлекать в отрасль", - сказал он.

На встрече 30 ноября 2023 года несколько стран ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия продлевает действующее с лета добровольное ограничение производства на 1 млн б/с, а Россия углубляет сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с, до 500 тыс. б/с. Еще на 700 тыс. б/с добычу сократят ряд стран альянса (Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Алжир и Оман).

Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.