Новак сообщил, что цена нефти в 2024 году может быть в диапазоне $80-85 за баррель

По словам вице-премьера, примерно такой уровень цены нефти учитывался при формировании прогноза социально-экономического развития страны на 2024 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Цена нефти марки Brent в 2024 году может колебаться в диапазоне $80-85 за баррель. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы видим, что цены в течение этого года были более-менее стабильны, на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около $80 за баррель марки Brent. По оценкам аналитиков - мы тоже пользуемся оценками различных аналитических агентств и наших аналитических служб, которые работают при Минэнерго РФ, - мы думаем, что диапазон колебаний цен марки Brent может быть в районе $80-85 за баррель", - сказал Новак.

По словам вице-премьера, примерно такой уровень цены нефти учитывался при формировании прогноза социально-экономического развития страны на 2024 год.